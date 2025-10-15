米NVIDIAは10月14日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.57」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 581.57」公開。Steamのオーバーレイ機能で安定性を改善新作ゲーム『ARC Raiders』『The Outer Worlds 2』『Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2』『Pax Dai』に対応するドライバアップデート。い