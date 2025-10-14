京都地裁京都地裁の職員が9月、法廷内であった騒ぎについて「ジジイババア左翼集団」「鬱陶しかった」などと表現してXに投稿していたことが14日、地裁への取材で分かった。地裁は対応を検討している。地裁によると、職員はXで「中核派の勾留理由開示で、京大の左翼と別のジジイババア左翼集団が応援に来てたけど」「学生と高齢者が大喧嘩して殴り合うわ」「鬱陶しかった」などと書き込んだ。地裁が投稿を把握し、事実関係の確