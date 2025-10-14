スペースＸ提供の動画から作成された静止画。１３日の打ち上げ後、スターシップがインド洋に着水する様子を映している/SpaceX/AP（ＣＮＮ）米民間宇宙企業スペースＸが打ち上げた宇宙船「スターシップ」が、炎を上げながらインド洋に着水した。スペースＸのウェブ配信の司会者は着水成功に歓声を上げ、宇宙船を回収できるとは予想していなかったと語った。スターシップは着水に向けた最後の機動をスムーズにこなし、スペースＸが綿