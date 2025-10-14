ブラジルは日本と対戦カルロ・アンチェロッティ監督の率いるブラジル代表（FIFAランク6位）は、10月14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）で、日本代表（同19位）と対戦する。10日に韓国代表と対戦して5-0で勝利したカナリア軍団は、日本戦へ向けて先発メンバー8人を入れ替えると発表している。ブラジルメディア「Globo」が報じている。韓国戦で主力を起用したアンチェロッティ監督だが、「Globo」によれば日本戦に引き続