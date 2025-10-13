1カ月医療費1000万円以上の患者数の推移大企業に勤める会社員ら向けの健康保険組合加入者のうち、2024年度に1カ月の医療費が1千万円以上となった患者は延べ2328人に上った。前年度から約8％（172人）増え、10年連続で過去最多を更新した。難病やがんなどの高額な治療薬の登場が相次いでいることが要因。健保組合の全国組織、健康保険組合連合会（健保連）が13日までに集計した。健保組合は全国に約1380あり、大企業の社員や家