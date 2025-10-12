台風23号が日本列島に接近しています。台風や地震などで心配な被害の一つといえば「停電」です。2019年、大型台風によって千葉県を中心に長期間に及ぶ大規模停電が発生。最近では静岡県牧之原市で発生した竜巻により数日間の停電が起こったほか、10月9日に台風22号が直撃した伊豆諸島の八丈島では、現在も停電が続いています。今や、いつどこで起こるか分からないのが停電。いま一度、停電に備えたグッズや注意点を確認しておく