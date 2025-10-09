“走りのお兄さん”村田和哉さんが伝授…走力アップ促す「足振りエクササイズ」野球で活躍する上で、必要な要素の1つがスピード。しかし、「足が遅い」と悩む少年少女も少なくないだろう。チャンスを広げる盗塁、広大な守備範囲――。走力は野球のあらゆるシーンで求められる。元甲子園球児で、現在は“走りのお兄さん”として人気のランニングトレーナー・村田和哉さんは「足を速くするには股関節の動きを良くすることが大切」