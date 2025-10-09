“走りのお兄さん”村田和哉さんが伝授…走力アップ促す「足振りエクササイズ」

野球で活躍する上で、必要な要素の1つがスピード。しかし、「足が遅い」と悩む少年少女も少なくないだろう。チャンスを広げる盗塁、広大な守備範囲――。走力は野球のあらゆるシーンで求められる。元甲子園球児で、現在は“走りのお兄さん”として人気のランニングトレーナー・村田和哉さんは「足を速くするには股関節の動きを良くすることが大切」と強調する。

村田さんは福井商時代、甲子園に2度出場。大学で陸上競技に転向し、100メートル走で10秒29をマークした。現在はランニングトレーナーとして活躍。SNSの総フォロワー数は30万人超を誇る。

スピードアップへ、村田さんが特に推奨するのが「足振り」という股関節トレーニングだ。「足を大きく前後に振っていく」シンプルメニューだが、足を速くする上で絶大な効果を発揮するという。

方法は、壁やパートナーの肩に片方の手を添えてバランスを取る。体勢が安定したら、壁側の足を前後に大きく振る。この時の姿勢が重要で、腰が抜けたり姿勢が崩れたりしないよう注意する。

真っすぐの姿勢を保ちながら、足を伸ばした状態で前後に大きく振るのがポイント。「大きく振ること」が効果を高める秘訣で、「楽なところで小さく振らないように」と村田さんは力を込める。。前にも後ろにもしっかり振り、一連の動作を左右の足でそれぞれ10回ずつ繰り返す。振っている間も「腰が抜けないように」姿勢を維持することが肝心だ。

付け根から足を動かす意識を持つことが重要で「足の付け根からしっかり足が動いているという感覚を持つと、すごくいい練習になります」とアドバイスを送る。走るのが苦手な子どもは歩幅が小刻みでバタバタと動きがちだが、股関節からの大きな動きを身につければ、ダイナミックな走りが可能になる。（First-Pitch編集部）