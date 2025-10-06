ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Ë¤â½£Ê¼¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD¡¥C¡¥¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡ÊLA¡Ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10ÅÔ»Ô¤ËÊ¼ÎÏ¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇÉ¸¯¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÉûÊóÆ»´±