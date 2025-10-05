3回には怠慢守備で批判殺到【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦で7回に逆転3ランを放った。プレーオフ今季3本目。「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場した大谷翔平投手に勝利投手の権利をもたらした。この日、「3番・右翼」で出場。3回の守備ではリアルミュートの右中間への