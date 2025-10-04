ロッテ（東京都新宿区）が、ロングセラーチョコレート「ラミー」の発売60周年を記念して、「ラミーテリーヌ」のラムレーズン量を2倍にした「ラミープレミアムテリーヌ」を10月7日午前10時から公式オンラインモール限定で販売を開始します。「ラミープレミアムテリーヌ」は、「ラミー」にも使用しているみずみずしい特製ラムレーズンを2倍に増量し、テリーヌをよりみずみずしく、よりラムレーズンを楽しめる品質に仕上げています