ロッテ（東京都新宿区）が、ロングセラーチョコレート「ラミー」の発売60周年を記念して、「ラミーテリーヌ」のラムレーズン量を2倍にした「ラミープレミアムテリーヌ」を10月7日午前10時から公式オンラインモール限定で販売を開始します。

「ラミープレミアムテリーヌ」は、「ラミー」にも使用しているみずみずしい特製ラムレーズンを2倍に増量し、テリーヌをよりみずみずしく、よりラムレーズンを楽しめる品質に仕上げています。ラムレーズンが増えたことでさらに洋酒の味わいが深まるよう設計。従来の「ラミーテリーヌ」内容量166グラム(標準重量）から184グラム(標準重量）へと約10％増量しながらも、値段はそのままの3240円（税込み、送料は別）で登場します。

開発を担当した関係者は「おかげさまで、『ラミー』は発売60周年を迎えます。ファンの皆様に感謝を込めて、これまでと一味違うスペシャルな商品をお届けしたく、発売当初からのこだわりである『特製ラムレーズン』が従来品の2倍の本製品を企画いたしました」と述懐。

ビターチョコとミルクチョコの絶妙なバランスで配合しつつ、じっくりと焼き上げ、中までしっとり濃厚な生地に焼き上げた「ラミープレミアムテリーヌ」について「ラムレーズン量を増やすことで生地の水分量や口どけの程度が変わってしまうので、焼き加減の調整に何度も試作を重ね、中までしっとり濃厚な生地にたどり着きました」とコメント。

ラムレーズン量を2倍にし、10％増量しつつも価格を据え置きしたことについて、「原材料が上がり、各商品が値上がりする中、『これだけ値上げしないの？』という声もありました」と裏話を明かしつつ、「ラミーを愛してくださっているお客様はもちろん、ラムレーズンを愛する『ラムレーズン党』の皆様にもぜひお試しいただきたい自信作です！」とアピールしています。

アルコール分は5.6％。パッケージが華やかなデザインに変更。同日から「ラミープレミアムテリーヌ」が200人に当たるキャンペーンも行われるほか、「ラミー」と「バッカス」も発売開始します。

