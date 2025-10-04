家族が入院しなければならない状況になると、気になるのは入院にかかる費用でしょう。治療にかかる期間や保険が適用される範囲など、分からない点が多ければ不安は大きくなります。 入院費用には保険が適用される項目もあれば、全額自己負担となる項目もあります。その代表的なものが「差額ベッド代」と呼ばれる個室利用料です。ここでは、入院費用の内訳と個室代の目安を確認していきます。 入院にかかる基本の費用