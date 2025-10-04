これは筆者の友人Aさんのエピソードです。体調を崩してからと言うもの、Aさんの娘さんは介助を全て引き受けてくれていました。しかし、女同士だからこそ、日々の生活で言いたいことを言い合ってしまうこともしばしば。一方、数ヶ月に一度程度顔を出す息子さん。彼はそのたびに穏やかな口調で優しい言葉をかけてくれました。そんな言葉に安心していた日々でしたが……？ 周囲に漏らした愚痴が娘の心を遠ざけていった