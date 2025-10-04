ワイルドカードシリーズ2連勝で勢いドジャースのデーブ・ロバーツ監督は3日（日本時間4日）、4日（同5日）から始まるフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨んだ。第1戦での先発が決まっている大谷翔平投手に続き、第2戦でブレイク・スネル投手、第3戦で山本由伸投手が先発することを明かした。第1戦は4日（同5日）に行われ、大谷が先発することが既に発表されていた。第2戦は6日（同7日）に行われ、レッズとのワイルド