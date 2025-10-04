5日フィリーズとの地区シリーズ第1戦で投打同時出場するドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦でポストシーズン初めて投打同時出場する。3日（同4日）に記者会見に臨み、「今はすごく楽しみにしています」と意気込みを語った。約70人の報道陣が詰めかけた中、大谷は「もちろん緊張することもあると思いますけど、これまで勝ってきて、プレーできることの喜びを感じて