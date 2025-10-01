エスピノーザは左脇腹の違和感で降板パ・リーグ公式戦は1日、京セラドームでオリックスと西武が対戦。オリックスが10-5で勝利し、4連勝とした。オリックスは初回に紅林弘太郎内野手、杉本裕太郎外野手、西野真弘内野手、若月健矢捕手の適時打で4点を先制。4回には太田椋内野手に9号2ランが生まれると、5回には西野の2点適時二塁打と頓宮裕真捕手の13号2ランで加点し、計14安打10得点をマークした。先発アンダーソン・エスピ