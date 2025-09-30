「ゼローラ＋美白ケア」小林製薬は、殺菌トータルケア（歯周病（歯肉炎、歯周炎の総称）・虫歯・口臭予防・ネバつき浄化。すべての菌を殺菌するわけではない）ハミガキ「ゼローラ」ブランドから、殺菌効果に加えて歯の美白ケア機能（ブラッシングによる）を追加した「ゼローラ＋美白ケア」を10月8日に発売する。同社調査（出典：同社調査（2025年7月n＝519 20代以上の男女））によると、ハミガキを購入する際に殺菌効果を重視して