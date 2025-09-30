ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 冷凍ブロッコリーやパスタも イオンが10月1日から60品目を値下げ イオン 値下げ 企業・ビジネスニュース FNNプライムオンライン 冷凍ブロッコリーやパスタも イオンが10月1日から60品目を値下げ 2025年9月30日 11時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと イオンはトップバリュの商品60品目の価格を10月1日から引き下げると発表 「グリーンアイオーガニック ブロッコリー（冷凍）」は178円から168円に 「ベストプライス 早ゆでスパゲッティ 3分」は198円から178円となる 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 【速報】三笠宮家の当主に彬子さま 信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に 皇室経済会議がお二方の独立生計認める 2025年9月30日 11時30分 「10年以上セックスレス」の不倫夫が“いきなり甘えてきた理由”がクズすぎる！ 妻と娘の“痛快な決断”とは？ 2025年9月29日 15時44分