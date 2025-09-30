ベッツが明かした二刀流への期待ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が29日（日本時間30日）レッズとのワイルドカードシリーズの前日会見に臨んだ。二刀流で初めてプレーオフに臨む大谷翔平投手について「彼が投げる必要性を感じれば、ドジャースのユニホームを着ている人間でノーと言う人はいないだろう」と語った。デーブ・ロバーツ監督はこの日、大谷を第3戦で起用することを示唆した。大谷自身は救援起用やその後の外野起