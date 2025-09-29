9月29日は「クリーニングの日」です。全国クリーニング環境衛生同業組合連合会（現在の全国クリーニング生活衛生同業組合連合会）が1982年、「ク（9）リーニ（2）ング（9）」と読む語呂合わせを基に制定しました。クリーニング済みの洋服にかぶせられている透明のビニール袋を取り外さないまま、収納した場合のデメリットについて、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています