YouTubeは2025年9月26日に、YouTubeに関するAIを使った最先端の機能を試用できる「YouTube Labs」を発表しました。最初の試験機能として、YouTube Musicアプリで音楽の視聴体験をさらに深める「AIミュージックホスト」が実装されています。Introducing YouTube Labs: Shape the future of AI on YouTubehttps://blog.youtube/news-and-events/introducing-youtube-labs/YouTube Labs lets you test ‘cutting edge AI’ and AI Mus