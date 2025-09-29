大谷は55HRなど打撃11部門、山本は投手7部門でチームトップ【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）ドジャースを牽引したのは間違いなく大谷翔平＆山本由伸両投手の日本人コンビだった。28日（日本時間29日）、2025年のレギュラーシーズン全日程が終了。大谷、山本両選手がチーム内の個人成績を“占拠”した。まずは打者・大谷だ。今季はチーム最多158試合出場して55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014を