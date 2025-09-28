2025年11月12日よりヨーロッパのLCC（格安航空会社）、ライアンエアが2025年11月12日より、搭乗券を100％デジタル化し、紙の搭乗券を完全廃止すると発表しました。【えっ…これがライアンエアの座席＆驚愕のSNS運用です】今後は、紙の搭乗券をダウンロードして印刷することができなくなり、代わりにチェックイン時に「myRyanairアプリで生成されたデジタル搭乗券を使用して、フライトに搭乗する必要があるといいます。「myRy