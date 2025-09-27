訪中のため平壌国際空港を訪れた北朝鮮の崔善姫外相（右）＝27日（共同）【北京共同】北朝鮮の崔善姫外相は27日、中国の王毅外相の招待を受け、訪中日程を開始した。同日午後に平壌を空路出発し、北京に到着した。30日まで滞在の予定。北朝鮮の外相が単独で訪中するのは2018年12月以来。今月4日に会談した中朝首脳の意向に沿ってハイレベル交流や戦略的協力を本格化させる。崔氏は金正恩朝鮮労働党総書記が今月上旬に約6年半ぶ