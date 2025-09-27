春香たちの家の近所に引っ越してきた6歳の男の子・健也君。いつも1人でいる姿は、春香の胸に小さな波紋を広げました。春香の息子、陽太は彼に懐いており、よく遊んだりしています。しかし、健也君は徐々に、私たちの注意を引こうとするような、困った行動を繰り返すようになります。『“お兄ちゃん”は放置子』をごらんください。 近所の気になる放置子・健也君は徐々に気になる行動をするようになり春香は戸惑いと苛立ちを感じ