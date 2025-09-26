ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 博多駅「空中都市プロジェクト」急きょ中止へ 線路上の商業施設計画 JR九州 福岡県 時事ニュース 乗りものニュース 博多駅「空中都市プロジェクト」急きょ中止へ 線路上の商業施設計画 2025年9月26日 13時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR九州は26日、進行中だった「博多駅空中都市プロジェクト」の中止を発表 計画では線路上の空間を活用して、商業施設などを整備する予定だった 施工難易度が非常に高く、また、整備コストも当初計画より上昇していた 記事を読む おすすめ記事 巨人痛恨！零敗で2位再浮上遠のく DeNAと2.5差で残り5戦 鬼門マツダで球団ワースト10敗目 2025年9月23日 20時45分 横浜市役所跡の再開発「ベースゲート」、来年３月開業 商業エリアは５５店 2025年9月24日 22時20分 閉幕迫る万博 大屋根リング、人気パビリオン、定番撮影スポットの「その後」 遺産＝レガシーとして残されるものは？ 2025年9月23日 18時30分 トキエア取締役に堀江貴文氏 新潟の航空会社、10月発表へ 2025年9月24日 19時41分 野音、建て替え前のクロージング企画に南こうせつら 「みんなで集まれてラッキー」 2025年9月21日 20時30分