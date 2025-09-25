大人世代のボブは、デザインにひと工夫加えることでぐっとおしゃれに見えてきます。レイヤーやカットラインの違い、カラーの合わせ方で印象は大きく変化。重たく見せず、抜け感や立体感を自然に演出できるのも魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感漂う今っぽボブをご紹介します。 ウルフボブでナチュラルにくびれる ウルフほど強さを出さずに、柔らかな印象をプラスしたレイヤ