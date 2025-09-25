ニューストップ > からだニュース > 「比べること」は危険？うつ病のときに見直すべき悪習慣を解説 うつ病 メンタルヘルス YouTube livedoor ECHOES 「比べること」は危険？うつ病のときに見直すべき悪習慣を解説 2025年9月25日 14時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと うつ病の人がやってしまう「良くない習慣」を、精神科医が動画で解説した うつ病になると、自分の欠点を責めるために他人と比べてしまうと説明 動画ではさらに、過去の自分の栄光と今を比べることに警鐘を鳴らしている 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分