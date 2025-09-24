サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、仕分けや梱包作業、レジ作業にも最適。座りやすい姿勢に座面の角度調節可能な様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア「150-SNCERG66BK」を発売した。■立ち仕事に最適本製品は、様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア。ガス圧で高さ調節可能なので幅広い身長の人に使用できる。作業台として最適な形状のチェアだ。オフィス