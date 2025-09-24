「立ち仕事革命」腰に優しい！新エルゴチェア
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、仕分けや梱包作業、レジ作業にも最適。座りやすい姿勢に座面の角度調節可能な様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア「150-SNCERG66BK」を発売した。
■立ち仕事に最適
本製品は、様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア。
ガス圧で高さ調節可能なので幅広い身長の人に使用できる。
作業台として最適な形状のチェアだ。
オフィスの昇降デスク用のチェアとして、仕分けや梱包作業、レジ作業にも最適だ。
座りやすい姿勢できる、座面の角度調節が可能だ。
さっと拭くだけでお手入れができるビニールレザーの座面。
座面を前傾にしても安定している滑り止めが付いている。
本製品のサイズは幅55×奥行45×高さ62〜82cm、 重量は14.7kg。
■様々な立ち仕事をサポートできるエルゴチェア「150-SNCERG66BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■立ち仕事に最適
本製品は、様々な立ち仕事をサポートすることができるエルゴチェア。
ガス圧で高さ調節可能なので幅広い身長の人に使用できる。
作業台として最適な形状のチェアだ。
オフィスの昇降デスク用のチェアとして、仕分けや梱包作業、レジ作業にも最適だ。
座りやすい姿勢できる、座面の角度調節が可能だ。
さっと拭くだけでお手入れができるビニールレザーの座面。
座面を前傾にしても安定している滑り止めが付いている。
本製品のサイズは幅55×奥行45×高さ62〜82cm、 重量は14.7kg。
■様々な立ち仕事をサポートできるエルゴチェア「150-SNCERG66BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ