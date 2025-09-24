現在、妊娠7か月のゆみこは、夫の元太のマザコンに悩まされていました。何かあるたびに「お母さんが言ってた」「お母さんに聞いてみようという元太。ある日、ゆみこが切迫早産気味だと診断されても、元太は「お母さんが妊娠中はそんなもんって言ってたよ」と軽視します。『マザコン夫にガツンと言った話』をごらんください。 妊娠中のゆみこは、何でも「お母さん」に相談する夫の元太に悩まされていました。切迫早産気味と診断さ