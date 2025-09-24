タワマンがそびえ立つ品川区でも9月11日、東京都と神奈川県を災害級の大雨が襲った。驚かされたのは、高台のイメージのある「山の手」の目黒区や世田谷区、それに、タワマンが次々と新築されてブランド価値が上がっている品川区も次々と水に漬かってしまったことだ。【写真を見る】浸水する可能性も!?危ない地域をチェック「この一帯に1時間あたり100ミリ以上の記録的な雨が集中的に降ったことで、品川区では戸越銀座商店街の