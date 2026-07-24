気象庁は24日昼頃に東京の大雨、落雷、突風に関する情報を発表し、東京に夕方から予想されている大雨について、さらに強まる予想へと変更した。東京地方に予想される1時間降水量は、40ミリから60ミリに引き上げられ、雨の降り方表現も「激しい雨」から「非常に激しい雨」に変更となった。1時間に60ミリというと、滝のような降り方で、地下駐車場や地下施設の排水能力を超える雨量となるため、浸水害に注意が必要だ。アンダーパスが