この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第23話をごらんください。 ハルミは、高見さんから「次回はホテルのイチゴフェアに行こう」と誘われました。しかし、高見さんや小山さんと話していると、学生時代の友人