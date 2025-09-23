忙しい日はみそ汁を作るのも面倒…でもおいしいみそ汁でホッと一息つきたい。そんな時におすすめなのが、味の素株式会社が新発売した即席みそ汁「だし屋のみそ汁」です。「味の素グループ 2025年秋季 新製品説明会」で紹介された本製品についてレポートしていきます！だし本来のうま味を逃さない！丁寧な製法で作られた即席みそ汁「ほんだし®︎」で培った技術を活かして完成した新製品「仕事に育児にクタクタで、今日は