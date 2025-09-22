ハムは伊藤を中4日で起用も…打線が3安打ロッテは22日、エスコンフィールドで日本ハムと対戦し2-0で勝利した。ネフタリ・ソト内野手の13号ソロで先制。先発の河村説人投手は7回108球2安打2四球5奪三振無失点の快投を披露した。打線は2回、ソトに先制13号が飛び出すと、藤岡裕大内野手、安田尚憲内野手、佐藤都志也捕手の3連打で1点を加える。河村は5回2死までノーヒット投球。自身最長となる7回には先頭に安打を許したが、後続