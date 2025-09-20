¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤â¡Ä5²ó¤Ë¸òÂå¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¼ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ³°Ìî¼ê¤¬20Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾¸å5²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢5²ó2»à¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤ÎÂÇµå¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢±¦Â­ÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±