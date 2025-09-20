¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤Ï°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÜµòÃÏºÇ¸å¤ÎÀèÈ¯¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¡È¸«Ç¼¤á¡É¤Ë¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥»¥ì¥Ö¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëNBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸