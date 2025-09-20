カーショーはレギュラーシーズン本拠地最終戦

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で先発登板した。前日には引退を表明し、これがレギュラーシーズンで本拠地最後の先発。レジェンドの“見納め”に、名だたるセレブが大集結した。

この日の試合には、球団共同オーナーを務めるNBAレジェンドのマジック・ジョンソン氏、レイカーズで活躍した故コービー・ブライアント氏の妻、ヴァネッサ・ブライアントさん、さらに元ドジャースナインも詰めかけ、1球1球に歓声を送った。

また、NFLラムズのQB（クオーターバック）のマシュー・スタッフォードの姿も中継映像に捉えられ、インタビューに応える場面があった。スタッフォードとカーショーは幼馴染で、小学校では同じリトルリーグ、高校ではバッテリーを組んでいた仲。大親友の雄姿を目に焼き付けた。

カーショーは5回、先頭・デバースを見逃し三振としたところで降板。4回1/3を投げ、4安打2失点。4四球6奪三振だった。スタンディングオベーションでベンチへ下がった。その裏、大谷翔平が逆転3ランを放って試合をひっくり返し、ドジャースは左腕に白星を届けた。（Full-Count編集部）