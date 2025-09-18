9月の打率.333、OPS1.202は今季の月間最高成績【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）打った瞬間だった。ドジャース・大谷翔平投手はロサンゼルスの夜空へ伸びていく打球を見つめて確信歩きをした。3点リードの8回先頭、左腕ルザルドから2試合連発の51号ソロ。連敗ストップへのダメ押しの一発となった。いよいよ乗ってきた。前日16日（同17日）に2年連続50号に到達した後。報道陣から打撃の状態を問