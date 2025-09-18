回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、回転レーンを活用した新サービス「スマイルチャレンジ」を9月22日、スタートします。新サービスは、回転レーン上を流れてくる、泣き顔の猫が映し出されたモニターに向かって、ユーザーが笑顔を見せるとAIが笑顔を判定するという内容。結果に合わせて猫の表情が「中笑い」「大笑い」と笑顔に変化します。猫の笑顔が引き出させると「ビッくらポン！」に1