【エヴァンゲリオン初号機 ゴジラカラー Ver.】 2026年5月 再販予定 価格：7,480円 コトブキヤは、プラモデル「エヴァンゲリオン初号機 ゴジラカラー Ver.」を2026年5月に再販する。価格は7,480円。 本商品は「ゴジラvsデストロイア」のゴジラをモチーフにしたエヴァンゲリオン初号機をプラモデル化したもの。バーニングゴジラを彷彿とさせる黒の装甲