アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第111話「強く、高みを目指して」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】リコちゃん大ピンチ！現れた人物公開された『ポケモン』場面カット17日放送の第111話は、パゴゴの力でラクリウムの浄化に成功したのも束の間、最大出力のスーパーストロングスフィアによって、再び暴走を始めた六英雄ポケモン！桁違いの強さに圧倒さ