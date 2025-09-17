Metaは9月17〜18日（米国時間）に開催する年次イベント「Connect」で、初のディスプレイ搭載スマートグラスを発表すると見られています。 ところが、その詳細を示す非公開のYouTube動画が流出し、ほぼ全貌が明らかになりました。 ↑Meta・Ray-Ban・Oakleyがコラボしたディスプレイ搭載スマートグラス（画像提供／UploadVR）。 この動画はMeta自身がYouTubeチャンネルに一時的に公開したもので、すぐに削除されました。が