どんどん先を行く！ Meta初のディスプレイ搭載スマートグラスの動画が流出
Metaは9月17〜18日（米国時間）に開催する年次イベント「Connect」で、初のディスプレイ搭載スマートグラスを発表すると見られています。
ところが、その詳細を示す非公開のYouTube動画が流出し、ほぼ全貌が明らかになりました。
この動画はMeta自身がYouTubeチャンネルに一時的に公開したもので、すぐに削除されました。が、VR関連情報サイトのUpLoadVRが発見し、転載しています。
新型スマートグラスはMetaとEssilorLuxottica（エシロールルックスオティカ）が提携し、Ray-BanおよびOakleyブランドで展開される予定。主な特徴は以下の通りです。
Meta Ray-Ban Display片方のレンズに単眼（モノクラー）HUDディスプレイを搭載 筋電位（sEMG）センサー搭載リストバンドと連携し、指のつまみやタップといった筋肉信号で操作可能
Oakley Meta Sphaera鼻当て部分にカメラを搭載（従来モデルで噂されつつ未実現だった機能） 目の保護機能（アイプロテクション）を搭載
Oakleyモデルは今回、初めて存在が明らかになりました。
その一方、Ray-Banモデルは以前から米ブルームバーグなどが報じており、価格は約800ドル（約11万7000円※）に抑えられるとされています。
※1ドル＝約146.5円で換算（2025年9月17日現在）
レンズにディスプレイを搭載することで、アイコン式のホーム画面や写真の閲覧、地図やメッセージ表示が可能になる見通し。
これまでMetaのスマートグラスは日本で展開されていませんが、今回の新製品によって国内展開への期待も高まりそうです。
Source: UploadVR
via: 9to5Mac
