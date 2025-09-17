Metaは9月17〜18日（米国時間）に開催する年次イベント「Connect」で、初のディスプレイ搭載スマートグラスを発表すると見られています。

ところが、その詳細を示す非公開のYouTube動画が流出し、ほぼ全貌が明らかになりました。

この動画はMeta自身がYouTubeチャンネルに一時的に公開したもので、すぐに削除されました。が、VR関連情報サイトのUpLoadVRが発見し、転載しています。

New Meta smartglasses with display leaked via an unlisted video on their own YouTube channel



Along with their EMG wristband, and other smartglass models they plan to show off this week at Meta Connect pic.twitter.com/8tTlmaeQ0a — SadlyItsDadley (@SadlyItsBradley) September 15, 2025

新型スマートグラスはMetaとEssilorLuxottica（エシロールルックスオティカ）が提携し、Ray-BanおよびOakleyブランドで展開される予定。主な特徴は以下の通りです。

Meta Ray-Ban Display

Oakley Meta Sphaera

片方のレンズに単眼（モノクラー）HUD ディスプレイ を搭載 筋電位（sEMG）センサー搭載リストバンドと連携し、指のつまみやタップといった筋肉信号で操作可能鼻当て部分に カメラ を搭載（従来 モデル で噂されつつ未実現だった機能） 目の保護機能（アイプロテクション）を搭載

Oakleyモデルは今回、初めて存在が明らかになりました。

その一方、Ray-Banモデルは以前から米ブルームバーグなどが報じており、価格は約800ドル（約11万7000円※）に抑えられるとされています。

※1ドル＝約146.5円で換算（2025年9月17日現在）

レンズにディスプレイを搭載することで、アイコン式のホーム画面や写真の閲覧、地図やメッセージ表示が可能になる見通し。

これまでMetaのスマートグラスは日本で展開されていませんが、今回の新製品によって国内展開への期待も高まりそうです。

Source: UploadVR

via: 9to5Mac

