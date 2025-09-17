１５日午後６時２０分頃、山形・秋田県境の鳥海山（２２３６メートル）で、「３人が遭難したかもしれない」と一緒に登山していた親族から１１９番があった。山形県警は１６日午前５時半頃から捜索に向かい、３人を救助。全員無事だった。救助された男性は「ガスがかかって道に迷った」と話しているという。酒田署の発表などによると、遭難したのは東京都江戸川区の運送業男性（３２）と、山形県酒田市の小学６年女児（１２）と