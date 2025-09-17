米トランプ大統領が現地時間１６日夜（日本時間１７日）訪問先の英国に到着した。国賓としては異例の２度目となる訪問で、滞在中はウィンザー城でチャールズ国王夫妻のもてなしを受けるほかスターマー首相との首脳会談に臨む予定。英紙サンが１７日、報じた、トランプ氏は日本時間の１７日午前５時過ぎ、メラニア夫人とともに、大統領専用機で英国に到着した。スタンステッド空港に到着しするとイベット・クーパー外務大臣をは