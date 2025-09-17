台湾で行われた俳優で歌手の中島健人のライブ会場で日本人の女性が逮捕されたようだ。台湾メディアの中時新聞網が16日に報じた。記事によると、14日に新北市新荘の「Zepp New Taipei」で行われた中島の単独ライブの会場で28歳の日本人の女性が逮捕された。女性はチケット購入時の当選確率を上げるために日本国内で台湾の居留証を偽造し、複数のアカウントで申し込みを行いチケットを入手していた。会場で他のファンとトラブルにな