16日朝、大分県日田市の国道交差点で救急搬送中の救急車が自転車と接触し、自転車に乗っていた高齢の男性が大けがをしました。 16日午前8時50分ごろ、日田市渡里の国道交差点で急性大動脈解離の患者を乗せた救急車が道路を横断していた自転車の男性と接触しました。 この事故で自転車に乗っていた84歳の男性が鎖骨を折る大けがをしました。また、救急搬送中だった76歳の女性患者の容体に影響はなく、11分遅れで福岡県久留米市内